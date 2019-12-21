Мурманская область. Арктика21.12.19 09:45
Пенсионный фонд России январскую пенсию перечислит с опережением
Пенсионный фонд России (ПФР) до конца года выплатит пенсии, пособия и ежемесячные денежные выплаты за январь 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании правления фонда.
С 25 декабря отделения Пенсионного фонда России начнут перечисление средств «Почте России». В кредитные организации, включая «Сбербанк», они поступят с 27 декабря.
Некоторым группам пенсионеров, получающих выплаты через банк, средства за январь 2020 года начнут поступать с 30 декабря. Тем, кто получает деньги через «Почту России», их доставят по стандартному графику - с 3 января.
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