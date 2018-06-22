ПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ

Наконец-то мы дождались! Состоялась первая игра российского мундиаля: команда правительства РФ вышла на законодательное поле против сборной народа. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин - к 2034 году. Многолетние и противоречивые разговоры о необходимости пенсионной реформы, которые в основном велись в коридорах правительства страны, начали воплощаться в жизнь.

Короткая передача в Госдуму

Этот красивый законодательный пас членам команды Госдумы сделал во время реального мирового мундиаля «нападающий» - глава правительства Дмитрий Медведев. Как сообщил глава кабмина, законопроектом предусмотрен «достаточно длительный переходный период: начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин - в 2034 году».

Повышение пенсионного возраста затронет только тех граждан, пенсия которым ещё не назначена, отмечается в пояснительной записке. «Кроме того, учитывая высокое социальное значение рассматриваемого вопроса, изменения не затронут граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемых по результатам специальной оценки условий труда, государственных служащих согласно отдельному федеральному закону, а также лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья», указывается в сопроводительных материалах. Красиво проводя мяч в сторону ворот противника, Дмитрий Медведев забыл рассказать о том, а как затронет пенсионная реформа многочисленных чиновников и военных, которые живут по своим законам, уже сегодня обеспечивающих им прекрасную старость.

На первых же минутах законотворческой «игры» пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков озвучил, что «тренер команды народа» - Президент РФ Владимир Путин не принимает участия в «игре», связанной с повышением пенсионного возраста, это прерогатива правительства. «Этот вопрос прорабатывается в правительстве. Президент не принимает участия в этой проработке», - отметил кремлёвский комментатор. А чтобы успокоить многочисленных «зрителей на трибунах», он сообщил, что в дальнейшем пенсионная реформа будет обсуждаться на экспертном уровне. «Давайте дождёмся, когда в результате экспертной проработки будут приняты окончательные очертания этой реформы», - заключил «помощник тренера» Дмитрий Песков.

Длинный пас защитнику

Сложная игра на законодательном поле развивается очень быстро. Игрокам приходится реагировать на меняющуюся ситуацию среди противников реформы и беспокойных фанатов пенсионной реформы. Чтобы не допустить драки на трибунах, в игру вступает профи - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая заявила, что закон о повышении пенсионного возраста окончательно будет принят в сентябре-октябре. «После того, как субъекты Федерации рассмотрят (соответствующий законопроект. - Ред.), пришлют свои отзывы, заключения - а субъекты вправе прислать любые отзывы, которые они считают нужным, - после этого Дума примет этот закон в первом чтении. Считаю, что окончательно закон может быть принят в сентябре, этой осенью, возможно, в октябре - как пойдёт обсуждение. Так что в этом году закон точно будет принят», - сказала Матвиенко.

Спикер верхней палаты, высказав мнение, что увеличение пенсионного возраста в России позволит повысить пенсии выше уровня инфляции, дала прекрасный и точный пас ещё одному игроку правительственной команды.

Приняв мяч, вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов решил успокоить разбушевавшиеся трибуны болельщиков: «Уверяю вас, что рост пенсий будет значительно, значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на два пункта над инфляцией, на 2 процента или даже больше. Поэтому то повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства - около 1000 рублей, перекроет рост потребительских цен», - сказал защитник команды правительства, «мастер кожаного мяча».

ЛДПР и КТР перехватывают инициативу

Но тут неожиданно, сделав подкат, мяч у министра финансов перехватывает представитель Либерально-демократической партии России, который выступил против идеи кабинета министров по увеличению пенсионного возраста в нашей стране. «Повышать пенсионный возраст - это не та мера, которая нужна в настоящее время для того, чтобы решить вопрос с дефицитом бюджета пенсионного фонда. При этом у нас только официально около 1 миллиона россиян числятся безработными, а неофициально - около 10 миллионов. Повышая пенсионный возраст, не повысим ли мы тем самым безработицу? Это большой вопрос», - заявил депутат нижней палаты парламента Ярослав Нилов.

По его словам, в настоящее время огромное количество граждан России не доживают до пенсионного возраста, и нельзя сравнивать разные субъекты Российской Федерации по продолжительности жизни.

Преодолев половину поля, парламентарий, сделав длинный, но точный пас, послал законодательный мяч игроку на левом фланге - Конфедерации труда России (КТР), объединяющей около 2 млн членов профсоюзов, которая собрала около 170 тысяч подписей под петицией против повышения пенсионного возраста.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путём», - говорится в петиции. В КТР заявили, что при повышении пенсионного возраста появляется риск, при котором значительная часть россиян никогда не получит пенсию. «При сохранении существующих демографических тенденций до 65 лет не доживёт около 40% мужчин и 20% женщин», - отмечается в заявлении КТР.

Чтобы обойти защитников команды правительства, которые бросились к ним наперерез, КТР делает финт, посылая закрученный законодательный мяч Уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову, который, перехватив его, продолжает атаку на ворота правительства. «Наша позиция: пенсионный возраст можно будет повышать не раньше, чем увеличится средняя продолжительность жизни. А увеличится она тогда, когда изменятся экономические условия, когда улучшится социальная политика (именно на эту задачу направлены последние президентские указы)», - заявил Борис Титов. Он отметил, что реформа пенсионной системы необходима - соотношение пенсии и прожиточного минимума с 2012 года снижается, средняя пенсия сократилась до 1,5 прожиточного минимума пенсионера и 34% от средней зарплаты.

«Правительство видит лишь один выход - повышение пенсионного возраста, то есть уменьшение количества людей, которые могут претендовать на пенсию. За образец взят европейский опыт. Но у нас совершенно другие условия социального обеспечения, другая продолжительность жизни - всего 70,9 лет. Для сравнения, в Турции живут 75,4 года, в Китае - 76,1 года, в Германии - 81,1 года, во Франции - 82,7 года», - добавил Борис Титов, резким ударом направив законодательный мяч в ворота команды Дмитрия Медведева.

Атака отбита

«Полузащитник», глава Минтруда РФ Максим Топилин в прекрасном прыжке головой перехватывает удар Титова, призвав в дискуссии вокруг повышения пенсионного возраста учитывать, что он будет повышаться постепенно и за это время продолжительность жизни граждан существенно увеличится. «Я хотел бы обратить внимание на то, что нельзя сравнивать то, что мы делаем, с нынешним временем. Нужно смотреть на то, какой будет продолжительность жизни в 2028 и 2034 году, когда переходный период (закончится)», - сказал министр, спасая ворота своей команды от явного гола.

Он предположил, что за это время продолжительность жизни россиян увеличится на «плюс шесть, плюс семь лет». «Для этого есть все основания», - заявил Максим Топилин.

Удачную игру главы Минтруда РФ заметили «девушки» из группы поддержки.

Пенсии в 2019 году будут проиндексированы дважды - в феврале по фактической инфляции и в апреле с учётом дополнительных доходов от пенсионной реформы, весело сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, красиво размахивая яркими помпонами над головой. «Цифра, которую мы назвали, в тысячу рублей, Дмитрий Анатольевич (Медведев. - Ред.) назвал это как рост пенсий за год, это означает, что механизмами, которые сегодня заложены в пенсионном законодательстве внутри, скажем, 2019 года, будет обеспечиваться индексация пенсий сначала так, как это было положено ранее: с 1 февраля по фактической инфляции года, предшествующего тому, в котором осуществляется инфляция, и затем с 1 апреля уже по всем факторам, которые связаны, в том числе, с получением доходов в связи с увеличением возраста», - сказала Голикова.

С завораживающей улыбкой на лице Татьяна Голикова повернулась к трибунам и исполнила зажигательный танец. При этом она начала скандировать известную у фанатов команды правительства кричалку, что индексация пенсий работающих пенсионеров пока не включена в пакет изменений пенсионной системы. «Пока нет, пока в этом пакете этого нет!», - скандировала Голикова, отвечая на крики с трибун.

Болельщики недовольны игрой

Большинство болельщиков захватывающей законодательной игры активно поддерживали народную команду, хотя она пропустила в первом тайме уже три мяча, не забив ни одного. Пенсионную реформу одобряют только 8% граждан, следует из исследования холдинга «Ромир». Согласно их опросу, подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодёжь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.

Число россиян, уверенных, что 55 лет - это справедливый возраст для наступления пенсионных оснований у женщин, составляет 61%. За более ранний, в 50 лет, выход женщин на пенсию выступают ещё 29% россиян. С повышением пенсионного возраста для дам до 58 или 60 лет согласны 10% респондентов. Таким образом, усредненный результат по оптимальному пенсионному возрасту для женщин составляет 54 года.

Реформа должна быть поддержана

Страсти по пенсионному возрасту разделили болельщиков, представители молодёжи стали забрасывать трибуны старшего поколения хот-догами и гамбургерами. Пока на трибунах полиция разнимала драку представителей Y-поколения и старожилов трибун, возбуждённых танцем чирлидерши, в игру включился первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко, который заявил на заседании Совета Федерации, что численность пенсионеров в России за последние 11 лет выросла более чем на 7 миллионов человек. «Если брать даже сдержанный вариант прогноза нашего Росстата, до 2030 года ожидается увеличение этой когорты на 6,5 миллиона человек, даже больше. Темпы просто колоссальные», - сказал Вовченко.

Что касается численности граждан трудоспособного возраста, то она снижается, отметил он. За указанный период она сократилась на 7 миллионов человек и ещё будет сокращаться на более чем 4,5 миллиона человек, добавил он, послав точным ударом законодательный мяч Татьяне Москальковой, Уполномоченной по правам человека в РФ, которая считает, что реформу пенсионной системы, которую активно продвигает Правительство РФ, необходимо поддержать. «Я и аппарат уполномоченного регулярно мониторим обстановку на предмет проведения этой реформы. Мы считаем, что реформа должна быть поддержана, поскольку большая часть активного населения оказывается выключенной из социальной жизни с учётом того, что увеличилась продолжительность жизни и активная часть населения выросла», - сказал омбудсмен…

Завершив великолепную комбинацию ещё одним прекрасным голом, команде Дмитрия Медведева удалось завершить игру, когда прозвучал свисток арбитра, со счётом 5:0. Этот интересный матч выиграла команда Правительства РФ.

Нам пророчат 80+

В раздевалке сборной народа удручённые проигрышем и уставшие от игры футболисты ругались матом и вспоминали слова своего «тренера», которого они наняли в марте этого года: «Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые им предлагаются. Но хочу ещё раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения - это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», - говорил глава государства Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 7 июня. Он отметил, что всегда относился к пенсионному вопросу «в высшей степени осторожно и аккуратно». Он также заявил, что продолжительность жизни в России должна вырасти до 80+. «Что для этого нужно сделать? Первое - ранняя диагностика. Второе - нам нужно уделить внимания больше ядерной медицине, потому что исследования с помощью новейших средств - они как раз и позволяют выявлять на ранней стадии или купировать то, что уже имеет место», - отметил Путин.

Кроме того, для решения проблемы необходимо обеспечить эффективное, отвечающее современным требованиям лекарственное обеспечение, отметил глава государства. Некоторых результатов уже удалось достичь, подчеркнул президент…

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Наша редакция будет внимательно следить за ходом пенсионного мундиаля и вести репортажи с самых ярких игр на полях Госдумы и правительства страны.

Фото polit.ru/news.

«РПГ»