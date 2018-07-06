ПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ-3

Сегодня можно смело утверждать, что россияне к законодательным играм пенсионного мундиаля не проявили большого интереса. И это понятно: чиновники выбрали прекрасное время для его проведения - большинство граждан отдыхает на берегах речек, на море или в лесу, часть будущих пенсионеров ковыряется на огородных грядках, продвинутая молодёжь не знает, где им надо лайкать и постить, чтобы высказать своё отношение к пенсионной реформе, а большая часть болельщиков огромной страны уже давно прозомбирована - «партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!».

Реформа может ударить сразу по всем поколениям

Отсутствие болезненных реформ делает повышение пенсионного возраста сложной задачей с трудно предсказуемыми последствиями. Об этом говорится в обзоре «Пенсионный прорыв: первые итоги» фонда «Петербургская политика», в котором анализируется реакция общества на объявленное правительством предложение повысить возраст выхода на пенсию.

Пока, по мнению экспертов фонда, нельзя сказать, что проект пенсионной реформы стал самоубийственным, возможностей для маневра у властей много: традиция протестов слаба, эффект внешнеполитической мобилизации по-прежнему актуален.

Однако, как отмечается в обзоре, в обществе нарастают сомнения: инициатива не сопровождалась системной работой с общественным мнением, нет по этому вопросу и единства в самой власти, реформа не имеет публичного драйвера в госорганах, оставляет ощущение «зашкаливающего уровня импровизации» и в то же время создаёт у многих ощущение неспровоцированного «нападения на устои».

К положительным для власти факторам можно отнести отсутствие на данный момент стихийных волнений, слабость авторитета многих критиков решения правительства (парламентская оппозиция, профсоюзы), отсутствие необходимости поддерживать рейтинг власти на высоком уровне после выборов, возможность опереться на опыт манипуляции протестной активностью и сохранение возможности маневра. Рисков намного больше: контраст между вялым разъяснением реформы народу и взрывоопасным потенциалом общественной реакции, неочевидность мотивированности правительства на достижение успеха при продвижении реформы, дистанцирование президента от политической ответственности, дефицит говорящих голов, способных минимизировать репутационный ущерб для власти.

Риском можно считать и то, что реформа может ударить сразу по всем поколениям. Опасен и конфликт между удовлетворением запроса на справедливость и заявленной «неприкосновенностью» пенсионного возраста у отдельных групп - прежде всего у военнослужащих и силовиков. «При этом представители государства не способны показать примеры самоограничения и объяснить отсутствие конкретных компенсационных мер. Вместо этого звучат обещания «не бросить» людей, доверие к которым возможно, если граждане ощущают конкретную поддержку государства, - говорит руководитель фонда Михаил Виноградов. - Беспокоит и отсутствие внятного ответа на вопрос, ради чего нужны эти «антисоциальные» издержки… В условиях размытой политической повестки и табуированности критики власти увеличение пенсионного возраста - наиболее сильный раздражитель, способный вызвать агрессию в адрес правительства, раздражитель более серьёзный, чем рост цен на бензин или повышение НДС».

Необходимо гарантировать трудоспоспособное будущее

Но в кулуарах пенсионного мундиаля идут разборки по поводу двух предыдущих игр, в которых с огромным перевесом лидирует сплочённая команда Дмитрия Медведева, премьер-министра нашей страны.

Удовлетворённая победой своей команды спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что старт изменения пенсионного законодательства не будет отложен, пакет законов будет принят парламентом осенью. «Могут быть уточнения, шлифовки законопроектов, но отложить реформу? Нет, законы должны быть приняты осенью», - твёрдо сказала она.

Чтобы снизить как-то накал страстей на футбольном поле, фанаты Дмитрия Медведева - единороссы решили на встрече с ним обсудить систему социальных гарантий в рамках пенсионной реформы. Будут подняты вопросы возврата к системе распределения выпускников вузов и сохранения работы для людей после 50 лет. В частности, во время тренировок перед третьей игрой речь шла о людях в возрасте после 50 лет, которым «необходимо гарантировать трудоспособное будущее». Нужны гарантии, чтобы людей в этом возрасте не увольняли, либо же, если увольнение произошло, чтобы они, например, могли пройти переобучение, считают фанаты команды правительства. Ещё одна возрастная категория - молодые люди: «У них должна быть гарантия первого рабочего дня (после окончания вузов). Как вариант, можно вернуться к старой системе распределения выпускников», - вспомнили некоторые моменты начала трудовой биографии молодых специалистов в похеренном в конце прошлого века СССР современные менеджеры.

Ждите эффекта в отдалённой перспективе

Масла в огонь страстей на мундиале подливают аналитики международного агентства «Moody's», которые на трибунах кричат, что россияне не почувствуют эффект от реализации пенсионной реформы в ближайшем будущем. Реформа рассчитана на длительный эффект, который будет проявляться в первую очередь в повышении финансовой стабильности и снижении бюджетной нагрузки, говорится в результатах проведённого ими анализа предложений правительства РФ. Планируемое повышение пенсионного возраста сгладит негативный эффект демографического провала на поставленную задачу экономического роста. Базовый сценарий Росстата предусматривает снижение численности населения на примерно 1 млн человек к 2036 году, напоминают аналитики.

По оценкам «Moody's», реализация пенсионной реформы позволит увеличить число работающих граждан на 12 млн, до 92 млн человек в 2036 году, против его сокращения на 3,2 млн человек согласно ранним прогнозам Росстата.

Однако эти оценки не учитывают тот факт, что, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), фактический средний возраст выхода россиян на пенсию уже сейчас выше указанного в законодательстве - 63,2 года для мужчин и 60,3 года для женщин против 60 и 55 лет соответственно. «Таким образом, экономический эффект от проведения пенсионной реформы следует ожидать в долгосрочной перспективе», - резюмируют авторы исследования.

Аналитики ожидают, что наряду со снижением бюджетной нагрузки проведение пенсионной реформы в долгосрочной перспективе также повысит финансовую стабильность в РФ в целом. Этому будет способствовать увеличение доли занятых граждан.

Большинство болельщиков на трибунах не поняли зарубежных «футбольных» экспертов, так как они говорят о какой-то яме, о каком-то бюджете, а не о размере пенсии и прекрасной жизни перед кончиной.

Даёшь референдум

А вот те, кто разобрался в хитросплетениях аналитиков агентства «Moody's», например, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, заявляют: «Для экономики это решение не даст ничего, потому что одновременно с этим увеличится безработица и вырастет нагрузка на другие сферы, связанные с болезнями людей, которые выходят на пенсию за несколько лет до среднестатистической смерти. У нас сегодня 40% мужчин не доживает до 65 лет, а среди женщин этот показатель составляет более 20%. Поэтому последствия от принятия такого решения будут сугубо негативные. Экономия в деньгах будет минимальная. Но сразу увеличится количество бюллетеней, которые придётся оплачивать, резко ухудшится качество работы пожилых людей.

Правительство идёт на это, пытаясь любой ценой увеличить количество ресурсов для подкормки наиболее выгодного для класса буржуазии сектора экономики - военно-промышленного комплекса. Власти не хотят забирать ресурсы из сырьевого сектора, не хотят обкладывать прогрессивным налогом наиболее богатые прослойки общества и использовать селективное регулирование промышленной политики. Они надеются найти деньги где угодно, в том числе и здесь. Ошибаются - здесь они не найдут».

Ему возражает присоединившийся к полемике итогов игр пенсионного мундиаля председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который считает, что если не осуществить реформу пенсионной системы, то это может привести к сокращению доходов экономики в стране. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Общественной палате РФ по теме пенсионной реформы.

Дроздов напомнил, что несколько десятилетий назад в РФ на одного пенсионера было четверо работающих граждан, а в настоящий момент - двое. «Если ничего не делать, то это изменение в численности съест все дополнительные доходы от роста экономики, который у нас происходит», - отметил Дроздов.

Он считает, что в случае проведения реформы пенсии будут расти темпами в два раза выше, чем если бы они росли без проведения реформы, поэтому это поможет увеличить пенсионное обеспечение граждан.

В околоспортивную суету вносят сумятицу представители партии «Яблоко», которые заявляют, что будут инициировать проведение референдума по пенсионной реформе. «Сейчас, в ходе избирательных кампаний в регионах, будут формироваться инициативные группы по проведению референдума, их нужно 43 численностью до 100 человек», - сообщил заместитель председателя партии Николай Рыбаков. По его словам, точная юридическая формулировка вопроса для референдума сейчас прорабатывается.

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия намерена провести общенациональный референдум по теме пенсионной реформы.

Берите пример с учителей!

К жаркой дискуссии среди болельщиков пенсионного мундиаля присоединился нападающий правительственной команды Максим Топилин, министр труда, который сразу же заявил, что подавляющее большинство школьных учителей, выйдя на пенсию, продолжают работать и справляются с цифровыми технологиями. По его мнению, изменение пенсионного законодательства не должно привести к росту компьютерной неграмотности педагогов.

«Сейчас более 80% педагогов школ продолжают работать после выхода на пенсию ещё несколько лет. Они работают, потому что соответствуют профессиональным требованиям, которые предъявляет им руководство, в том числе по владению информационными технологиями», - сказал Максим Топилин.

По словам министра - нападающего, действительно, часть педагогов освоить «сложные IT-инструменты» не способна. Однако, считает глава Минтруда, это не означает автоматически, что вырастет доля пожилых учителей, которые не могут работать с цифровыми технологиями. Он добавил, что в бюджетном секторе, как в образовании, так и в здравоохранении, активно используется «давно сложившаяся стандартная практика» повышения квалификации и переобучения работников. «Она будет применяться и дальше», - подчеркнул руководитель ведомства.

А когда к министру посыпались вопросы, а что делать шахтёрам, монтажникам, лесорубам, морякам, дальнобойщикам предпенсионного возраста? какие им профессии осваивать? кем может через пять-десять лет работать 50-летний охранник, 55-летний строитель? - он быстренько юркнул за дверь раздевалки футбольной команды правительства. Не услышал он и возмущённых возгласов о том, что учителя, врачи и другие работники продолжают трудиться на пенсии только потому, что на сегодняшнюю пенсию не прожить!

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Наша редакция будет внимательно следить за ходом пенсионного мундиаля и вести репортажи с самых ярких игр на полях Госдумы и правительства страны.