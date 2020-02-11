Пенсия должна быть обеспечена всем достоянием Российской Федерации - партия пенсионеров
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость считает необходимым и целесообразным закрепить в статье 75 Конституции Российской Федерации положение об ответственности государства за эффективное функционирование системы пенсионного обеспечения. С таким предложением партия обратилась к рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость предлагает внести имеющее особое социальное значение изменение в статью 75 Конституции Российской Федерации в части поддержания и эффективного функционирования системы пенсионного обеспечения граждан.
В этой связи партия пенсионеров предлагает изложить пункт б) части 2 статьи 1 проекта Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации в следующей редакции:
После слов: «дополнить частью 6 следующего содержания:
В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом»
включить слова:
«Система пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации обеспечивается всем достоянием Российской Федерации».
По мнению партии пенсионеров, если ответственность государства за сохранность пенсионных накоплений граждан будет закреплена в Конституции Российской Федерации, эта поправка станет действенным средством повышения качества жизни пенсионеров и важным инструментом развития инвестиционной активности.
«Партия пенсионеров считает, что обеспечение достойного качества жизни граждан Российской Федерации невозможно без введения государственных гарантий для пенсионных накоплений», – подчеркнул председатель Центрального совета партии пенсионеров Владимир Бураков.
http://pensioner.party/sistema-pensionnogo-obespecheniya.html