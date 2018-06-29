ПЕНСОННЫЙ МУНДИАЛЬ-2

Напряжение вокруг игр пенсионного мундиаля растёт день ото дня. Первая победа команды Дмитрия Медведева, о которой мы уже писали ранее, только раззадорила игроков народной сборной команды, которые стремятся теперь любым путём наверстать упущенные очки, переломить ход законотворческого чемпионата.

Но если первая игра проходила на центральном стадионе правительства, где были идеальные условия для неё, то ответная «стычка» будет проходить на сельском стадионе «Слава труду», где только вчера паслись козы и овцы. Говорить о его готовности к важной игре можно с большой натяжкой: выбоины, травы почти нет, по краям растёт крапива и репейник. Картину покосившихся старых деревянных трибун дополняют удручающего вида ворота. Игроки народной команды в кулуарах говорят, что им сегодня помогут родные берёзки. А ведь и правда, молоденькие белые стволики их живописно раскиданы по всему полю…

Но сейчас не до любования российскими красотами, на поле выходят маститые игроки. Кремлёвская команда бодрой трусцой выдвигается к центру. Все футболисты в ярких футболках цветовой гаммы российского триколора, бутсы «Nike», «Umbro»... Яркую белоснежную улыбку Дмитрия Анатольевича, капитана правительственной дружины, встречают возгласы восхищения девушек из группы поддержки. Народная команда выходит на поле вразвалочку, футболисты сборной с достоинством отвечают на хамские выкрики с правительственной ложи, но разбойным свистом реагируют на поддержку своих единомышленников со стороны трибун. Если приглядеться к спортивной одежде и обуви этой команды, то невольно возникают подозрения, что они все одевались на рынке, на всех вещах лейблы «Made in China».

Арбитр выходит в центр поля, раздаётся свисток, и мяч подлетает высоко в воздух… Игра началась!

Алексей Навальный пытается перехватить инициативу

В невероятном прыжке номер 13 народной команды Алексей Навальный головой отбивает мяч на правую строну поля, позволив своей команде сразу же перехватить инициативу в игре. Он сообщил, что его сторонники подали заявки на акции против повышения пенсионного возраста на 1 июля в 20 городах страны. «Наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста», - написал Навальный на своей страничке в «Инстаграм». «Список городов, где поданы заявки: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск, Ярославль», - написал недавно «дисквалифицированный за грубую игру» мастер кожаного мяча.

Его передачу подхватил Михаил Шмаков, лидер ФНПР, ветеран законодательных игр, который сразу же набрал невероятный темп, прорываясь в сторону правительственных ворот.

По мнению профсоюзной стороны, предложение Правительства РФ повысить пенсионный возраст с 1 января 2019 года для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет является как антисоциальным, так и вредным для экономики страны. Профсоюзы всегда настаивали на том, чтобы дискуссия на эту тему велась в широком общественном поле. Это заявление главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова прозвучало 16 июня на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Также Шмаков заметил, что предложенный камбином законопроект не учитывает множества аспектов проблемы и внятно не говорит, что реформа даст каждому конкретному пенсионеру.

Атаку опытного форварда активно поддержали правый нападающий Виталий Веркеенко, мэр Владивостока, и полузащитник Николай Мухин, первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ. Точно и резко передавая друг другу мяч, они стали теснить футболистов противника к их воротам.

Открыто против повышения пенсионного возраста из региональных чиновников выступил только мэр Владивостока Виталий Веркеенко. На своей странице в соцсети он сообщил, что подписал на сайте «Change.org» петицию против реформы (всего петиция на момент подписания номера собрала более 1,7 млн подписей). «Считаю правильным обсудить шире инициативу правительства, ещё не ставшую законом. Накопленные проблемы пенсионной системы понятны, необходимы эффективные решения. Варианты решений, безусловно, есть», - написал Веркеенко.

«Наша партия категорически не согласна с тем, что делает правительство», - поддерживая в игре коллегу по команде, заявил первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин.

Кремль «провернул всё очень грамотно»

Накал борьбы на поле естественно передался и в фан-зону пенсионного мундиля, где ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики Штефан Майстер громогласно заявил, что увеличение пенсионного возраста - это самая выигрышная тема для оппозиции, поскольку она затрагивает всех россиян, включая самый верный путинский электорат - пенсионеров. Пенсионный вопрос для Путина является самой опасной темой, считает он.

В свою очередь глава московского представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен отметил, что Кремль «провернул всё очень грамотно», объявив о реформе во время мундиаля. Это обстоятельство, по его мнению, не позволит Навальному организовать по-настоящему массовые протесты.

Сотрудники Управления президента по внутренней политике не исключают, что где-то могут начаться протесты. В связи с этим обсуждаются разные способы минимизации негативных последствий от этих процессов. Некоторые болельщики даже заявляют о том, что в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы.

Пока болельщики в фан-зоне гадают о возможном ходе чемпионата, на поле прозвучал свисток главного арбитра, который обозначает, что кремлёвская команда распечатала ворота противника, забив уже второй гол. Трибуны неистовствуют!

Это серьёзный вызов

Представители Исследовательского холдинга «Ромир» добавили эмоций разгорячённым болельщикам и участникам пенсионного мундиаля, опубликовав очередной опрос на тему пенсий. Как показывают данные исследования, пятая часть респондентов (21%) считает, что ежемесячный объём выплат при выходе на заслуженный отдых должен находиться в диапазоне 15-20 тысяч рублей, треть россиян (32%) устроила бы пенсия в размере 20-25 тысяч, чуть больше четверти опрошенных (28%) претендуют на пенсионные выплаты объемом в 25-40 тысяч рублей в месяц.

При этом 14% граждан полагают, что для сохранения достойного качества жизни на пенсии им необходима сумма свыше 40 тысяч рублей в месяц. С тем, что объективный уровень пенсии может находиться в пределах 10-15 тысяч рублей, согласились всего 4% россиян.

Таким образом, средний объём пенсионных выплат, который россияне оценивают как «минимально необходимый в месяц», составляет 27,9 тысячи рублей. Это более чем в два раза превосходит средний размер выплат, получаемых пенсионерами РФ сегодня (13,3 тысяч рублей - Росстат, апрель 2018 г ).

- Двукратный разрыв между желаемым уровнем пенсии и реальным - это серьёзный вызов, - орёт на трибунах президент Исследовательского холдинг «Ромир» Андрей Милёхин. - Обеспеченная старость важнейший маркер, влияющий на индексы благополучия государств. Увеличение пенсионных выплат - одна из задач утверждённой правительством пенсионной реформы, а наше исследование даёт представление об ожиданиях населения. В идеале - фактические показатели должны совпасть с этими ожиданиями.

Такого роста у нас реальных пенсий вообще не было

Вопли, грубые кричалки, горящие факелы на трибунах и даже жестяные банки, летящие на поле, не сбили слаженный ритм игры кремлёвской команды. Центральный нападающий Максим Топилин, глава Минтруда, приняв точный пас от Дмитрия Медведева, обходя защитников народной команды, рвётся к воротам.

Пенсии в реальном выражении за пять-шесть лет вырастут в среднем на 8-10% после повышения пенсионного возраста, заявляет Максим Топилин. «У нас получается, что первое - это каждый год (пенсии) будут расти выше, чем инфляция, и за где-то пять-шесть лет, за шесть лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчётам, должны вырасти где-то порядка 8-10%», - заявил глава министерства в интервью телеканалу «Россия 24». «То есть это серьёзная прибавка, такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы», - добавил министр. По его словам, «весь выигрыш здесь, естественно, получат те люди, которые находятся на пенсии».

Но в это время на поле неожиданно выбегает фанатка кремлёвской команды Татьяна Голикова, которая сообщила, что правительство планирует отказаться от «балльной» пенсионной системы, которая начала действовать в РФ с 2015 года. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила репортёрам телеканала «Россия 1». «Это очень сложное решение, но нам придётся это решение принимать», - сказала Голикова.

«Циничный и абсолютно аморальный» законопроект

Человек в чёрном свистком останавливает игру, назначая свободный удар в сторону ворот кремлёвской команды. Ответственный «выстрел мячом» доверили старейшему участнику законодательных игр, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, который назвал закон о повышении пенсионного возраста «циничным и абсолютно аморальным» и призвал всех выйти на всероссийскую акцию протеста 28 июля. Этот резкий и сильный удар достиг цели, влетев в кремлёвские ворота. Трибуны взорвались от воплей и топота тысяч ног. Сила эмоций была такова, что в восточном секторе сломались скамейки и несколько сот болельщиков свалились под трибуны. Но этого никто не заметил, так как это был первый гол народной команды в пенсионном мундиале. Счёт стал 2:1.

«В советское время, когда гражданин уходил на пенсию, все говорили, что этот человек ушёл на заслуженный отдых, - напомнил лидер КПРФ. - Это было истиной. Сегодня говорят, что пенсионный возраст - это время дожития. Даже сам термин унижает тех, кто честно и достойно отработал».

«На мой взгляд, более циничного, глупого и несвоевременного закона, как закон о повышении пенсионного возраста, трудно было придумать, - считает лидер российских коммунистов. - Внесли его в Госдуму с началом Чемпионата мира, пытаясь прикрыться этим уникальным и удивительным праздником футбола. Внесли летом. По сути дела, в конце сессии».

«Ни в ходе президентских выборов, ни в ходе выборов в Госдуму «Единая Россия» не обещала, что протащит этот закон, - обратил внимание глава КПРФ. - Мы все получили три «подарка». Повышение на пять рублей цен на бензин и солярку. Это повышение уже «расползается» по ценам других товаров».

«Повышается на два процента НДС, по сути дела, парализуя малый и средний бизнес, загоняя его в тень. Одновременно это повышение больно бьёт по высокотехнологичным производствам. Ни одного весомого аргумента, необходимого для проведения этой операции, власть не может высказать. Поэтому даже телевизионные передачи превращаются в базар и скандал вместо публичного и официального обсуждения», - сказал мастер политических игр Геннадий Зюганов.

Старость меня дома не застанет!

После небольшой паузы футболисты кремлёвской команды провели в своём составе замену вратаря. К воротам трусцой, как всегда в шляпе, выбегает кумир народа Михаил Боярский, собрав овации и болельщиков в правительственной ложе, и с полуразрушенных скамеек.

Российский актёр и певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский назвал правильным решение Правительства России повысить пенсионный возраст. Таким образом, старость «отодвигается», и это стимулирует людей, сказал он в ходе телефонной беседы с корреспондентом ТАСС.

«Я полагаю, правительство России делает правильно. Мне кажется, люди хотят работать. Срок жизни увеличивается, поэтому повышение пенсионного возраста мне кажется правильным. Это стимулирует людей к «неожиданию» старости, старость отодвигается. «Пенсионер» всё-таки это уже финальный рывок в жизни, а так ещё есть возможность пожить», - сказал Боярский.

Появление импозантной фигуры вратаря придало новых сил кремлёвской команде, которая, осуществив великолепный проход по левому краю поля, забила очередной гол в ворота противника. Очередная игра пенсионного мундиаля завершилась со счётом 3:1.

Не видим окончательных очертаний реформы

Футболисты народной команды понуро брели в раздевалку под смешки из правительственной ложи и улюлюканье с народных трибун. Помощник тренера команды Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, чтобы сгладить как-то раздражение среди спортсменов, попытался объяснить им, почему Президент РФ Владимир Путин на данном этапе не участвует в играх пенсионного мундиаля. «Президент в этом обсуждении не принимает участия», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На реплику разгорячённого фаната о том, что президент может наложить вето на закон после его принятия, Дмитрий Песков сказал: «Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту».

Один из опытных болельщиков мундиаля справедливо предположил, что закон будет изменён, поскольку внесение в Госдуму жёсткого варианта – стандартный ход, затем последует смягчение его для успокоения общественности.

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Наша редакция будет внимательно следить за ходом пенсионного мундиаля и вести репортажи с самых ярких игр на полях Госдумы и правительства страны.