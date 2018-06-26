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Мурманская область. Арктика26.06.18 14:48

Перечисления в консолидированный бюджет выросли на 14%, а на пенсионеров не хватает

Федеральная налоговая служба (ФНС) в январе-мае текущего года увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 триллион рублей (на 14%), до 8,3 триллиона рублей, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас в январе-мае 2018 года держится достаточно неплохая тенденция по поступлению налоговых доходов во все уровни бюджета. В частности, консолидированный бюджет – плюс один триллион рублей по сравнению с пятью месяцами 2017 года – это 8,3 триллиона рублей. Федеральный бюджет – рост 18,9%, 4,4 триллиона рублей», — сказал Мишустин.

При этом, по его словам, продолжился рост ненефтегазовых доходов — они увеличились на 10% по сравнению с январем-маем 2017 года. «Конечно, значительный прирост дал налог на добычу полезных ископаемых — это плюс 29,5% из-за цены на нефть. Но ненефтегазовые доходы растут», — заявил глава ФНС. Поступления по налогу на прибыль, по его словам, выросли на 12,5%.

Поступления НДС увеличились на 14%, несмотря на то, что в текущем году предъявлялись достаточно значительные вычеты по этому налогу компаниями, которые сдавали крупные объекты. «Автоматизированная система контроля за возмещением НДС позволяет нам достаточно уверенно по собираемости НДС смотреть за всеми соответствующими цепочками компаний, которые должны оплачивать налог на добавленную стоимость государству», — пояснил Мишустин.

Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), по словам главы ведомства, увеличились за пять месяцев на 12,9% при среднем темпе роста зарплаты в 12,1%. Налоговики фиксируют и рост собираемости страховых платежей в государственные внебюджетные фонды на 13,1% за пять месяцев текущего года, пишет 1prime.ru.

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