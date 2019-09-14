Перед длинной зимой активисты прибрались в посёлке

В посёлке Щукозеро состоялся субботник, в котором приняли участие местные жители и североморские волонтеры. Руководил большой уборкой первый заместитель главы ЗАТО Эдуард Миронов.

В центре внимания активистов – очистка ливневой канализации, чтобы улицы посёлка не затапливало в будущем, меры принимаются уже сегодня.