Перед летними каникулами депутаты собираются рассмотреть 30 вопросов

22 июня состоялось заседание Совета Мурманской областной думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты приняли решение, что очередное заседание думы состоится 29 июня. В повестке дня – порядка 30 вопросов.

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть законопроекты, вносящие изменения в действующие региональные законы, касающиеся официальной символики региона, отдельных вопросов трудового и налогового законодательства.

В первом чтении будут рассмотрены проекты: «Об исполнении областного бюджета за 2016 год», «О развитии казачества в Мурманской области», «О внесении изменений в статью 6 ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также другие законодательные инициативы.