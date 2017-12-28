Мурманская область. Арктика28.12.17 14:38
Перед Новым годом ростом цен северян «порадовали» репчатый лук, куриные яйца и картофель
Как сообщает Мурманскстат, с 19 по 25 декабря наибольший прирост цен отмечен на репчатый лук (на 5,2%), куриные яйца (на 4,7), картофель (на 3,6), морковь (на 2,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 1,3), свежую белокочанную капусту (на 1,1), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,7), пастеризованное молоко и пищевую поваренную соль (на 0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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