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Мурманская область. Арктика25.12.19 10:45

Перед Новым годом северяне болеть ОРВИ не собираются

Как сообщает региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Мурманской области по результатам мониторинга на 51-й календарной неделе текущего года (16 по 22 декабря) эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу спокойная, регистрируется низкий уровень заболеваемости, обусловленной циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.

Показатели заболеваемости регистрируются ниже расчётных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано.

По состоянию на 23 декабря план по вакцинации против гриппа выполнен. С учётом числа жителей области, привитых за счёт личных средств, средств работодателей, охват прививками против гриппа составил 47,5%.

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