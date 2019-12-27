Жить будем дольше, но нас станет меньше - РосстатУлицу Самойловой в Мурманске «отдают» Новому году и Рождеству
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.12.19 11:15

Перед Новым годом в Мурманской области подорожали репчатый лук, картофель, яблоки и куриные яйца

В магазинах Мурманской области с 17 по 23 декабря текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,8%), картофель (на 2,3), яблоки (на 2,2), куриные яйца (на 1,9), подсолнечное масло (на 1,6), гречневую крупу ядрицу (на 1,1%).

Как отмечает Мурманскстат, вместе с тем сахарный песок подешевел (на 1,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЭкология Арктики в 2019 году ухудшилась
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиПеред Новым годом в Мурманской области подорожали репчатый лук, картофель, яблоки и куриные яйца-PRO ВалютуКурс евро вырос на 53 копейки, доллар укрепился на 26 копеек-PRO ЭнергетикуВ 2019 году Кольская АЭС выработает более 10 млрд. кВт•ч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
24.12.19: Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в III квартале 2019 года рост реальных доходов россиян составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%. А вы почувствовали эту тяжесть в своих кошельках?Проголосовало: 142 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика