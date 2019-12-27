Перед Новым годом в Мурманской области подорожали репчатый лук, картофель, яблоки и куриные яйца

В магазинах Мурманской области с 17 по 23 декабря текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,8%), картофель (на 2,3), яблоки (на 2,2), куриные яйца (на 1,9), подсолнечное масло (на 1,6), гречневую крупу ядрицу (на 1,1%).

Как отмечает Мурманскстат, вместе с тем сахарный песок подешевел (на 1,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.