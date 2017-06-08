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Мурманская область. Арктика08.06.17 08:07

Перед судом предстанет бывший директор Междуреченского сельского дома культуры, обвиняемый в присвоении более 500 тысяч рублей, выделенных из муниципального бюджета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения культуры, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Следствием установлено, что с мая по декабрь 2015 года, обвиняемый, являясь директором сельского дома культуры, расположенного в Кольском районе, заключил фиктивные договоры, на ремонт здания и организацию мероприятий, работы по которым не выполнялись. Злоумышленник, присвоив деньги в сумме более 500 тысяч рублей, распорядился ими по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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