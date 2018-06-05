Перед судом предстанут 5 человек, обвиняемых в хищении топлива при бункеровке судов в порту Кандалакша

Кандалакшской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти граждан, обвиняемых в совершении хищения бункеровочного топлива путем мошенничества, осуществляемого группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе расследования этого дела установлено, что при осуществлении бункеровок судов в морском порту Кандалакша в период с декабря 2016 года по март 2017 года по предварительному сговору между представителем бункеровщика и членами экипажей судов происходил недолив бункеровочного топлива, передаваемого на суда с топливозаправщиков. В дальнейшем топливо похищалось, в результате ОАО «Мурманское морское пароходство» был причинён ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело Кандалакшским транспортным прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.