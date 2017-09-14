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Мурманская область. Арктика14.09.17 08:45

Перед судом за совершение кражи предстанет несовершеннолетний житель гп.Ревда

И.о. прокурора Ловозерского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей гп.Ревда, один из которых является несовершеннолетним, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б»ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение).

Следствием установлено, что Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя совместно с несовершеннолетним А., разбили стекло в оконном проёме дома, после чего несовершеннолетний А. незаконно проник внутрь дома, откуда злоумышленниками было похищено имущество (стройматериалы) на общую сумму 17 тысяч рублей.

Свою вину Д. и несовершеннолетний А. признали в полном объёме и раскаялись в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления лицо наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

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