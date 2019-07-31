Перед выходом на линию - новые кадры в АО «Электротранспорт»

У будущих водителей троллейбуса началась самая ответственная часть обучения – практика перед выходом на линию. Получить такую интересную профессию можно в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота бесплатно.

– Профессия актуальная – те, кто успешно заканчивают обучение, получают водительское удостоверение и диплом государственного образца, мы их трудоустраиваем, – рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. – Работа сложная и ответственная, но за это водители получают хорошую зарплату, полный социальный пакет и отпуск 66 дней. Мы приглашаем мурманчан в наш коллектив.

В настоящее время идёт набор в новую группу. В десятимесячный курс обучения входят лекции по правилам дорожного движения, устройству троллейбуса, охране труда. Требования к потенциальным студентам – наличие аттестата о полном среднем образовании и медицинской справки. По опыту многих лет из группы в 30 человек половина успешно проходит все испытания и устраивается на предприятие.