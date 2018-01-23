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Мурманская область. Арктика23.01.18 13:48

Передача полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность, позволила сотрудникам полиции обеспечить защиту граждан, сталкивающихся с насилием в семьях

Передача полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность, позволила сотрудникам полиции реально повлиять на уровень безопасности в сфере бытовых отношений, обеспечить защиту граждан, сталкивающихся с угрозами и насилием в семьях, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун сегодня в ходе расширенного заседания коллегии регионального УМВД.

«Более 80% бытовых преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Эффективной мерой их предупреждения является своевременная постановка на профилактический учет семейно-бытовых правонарушителей. В связи с этим в 2017 году региональным министерством юстиции и УМВД России по Мурманской области проделана серьезная, вдумчивая работа по подготовке Соглашения между МВД России и правительством Мурманской области о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность. Проведенная работа позитивно сказалась на практике применения регионального административного законодательства и должна быть продолжена», – сказала Марина Ковтун.

Мурманская область вошла в первую четверку регионов России, где заключены подобные соглашения, наряду с Республикой Татарстан, Оренбургской и Челябинской областями.

На заседании коллеги также было отмечено, что в 2017 году в Мурманской области сохранялась тенденция к снижению уровня преступности. Благодаря эффективной работе полиции состояние правопорядка стабильное и находится под контролем.

В свою очередь правительство Мурманской области ведёт планомерную работу по дальнейшему развитию многоуровневой системы профилактики правонарушений, укреплению правопорядка и общественной безопасности в области.

В 2017 году в рамках региональных государственных и муниципальных программ был реализован целый комплекс организационных и практических мер, направленных на борьбу с преступностью. Всего на эти цели из консолидированного бюджета Мурманской области выделено более 83 млн рублей. Это мероприятия по обеспечению общественного порядка, развитию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», профилактике безнадзорности и подростковой преступности, повышению безопасности дорожного движения, антинаркотической пропаганде и популяризации здорового образа жизни.

Говоря о наиболее актуальных направлениях работы правоохранителей в 2018 году, глава региона Марина Ковтун выделила тесное взаимодействие органов внутренних дел с Избирательной комиссией Мурманской области и территориальными избирательными комиссиями на всех этапах подготовки и проведения выборной кампании. Также в числе приоритетов глава региона назвала декриминализацию экономики, участие в создании здоровой деловой среды и проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

 

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