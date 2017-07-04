Передача в региональную собственность автоподъездов к Пояконде и Ковдозеру позволит привести дороги в нормативное состояние

Одной из тем оперативного совещания губернатора Марины Ковтун стали ремонты автомобильных дорог в Мурманской области. Так, как сообщила глава региона, 1 июля в региональную собственность были приняты две автодороги в Кандалакшском районе: автоподъезды к Пояконде и Ковдозеру.

«При этом были учтены все факторы, в том числе и ограниченность муниципальных дорожных фондов. Иногда, когда местные дороги соответствуют критериям отнесения их к региональным, мы принимаем такие дороги в региональную собственность, чтобы снизить нагрузку на муниципальные бюджеты», – сказала губернатор.

На сегодняшний день автоподъезд к населённому пункту Пояконда не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым для организации регулярного транспортного сообщения автомобильным общественным транспортом. Поэтому единственным доступным видом общественного транспорта для жителей Пояконды является железнодорожное сообщение – пригородный поезд «Кандалакша – Пояконда», доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

После приведения в нормативное состояние автоподъезда к населенному пункту появится возможность замены железнодорожного сообщения на регулярное сообщение автомобильным общественным транспортом.

Автоподъезд к селу Ковдозеро также не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам.

«Мурманскавтодором будет проведено комплексное обследование этих автомобильных дорог с привлечением передвижной дорожной лаборатории. По результатам обследования будут приняты решения по видам работ, которые необходимо выполнить для приведения дорог в нормативное состояние. Ориентировочные сроки реализации мероприятий по реконструкции или капитальному ремонту автоподъездов: три года при наличии соответствующего финансирования», – подчеркнул Дмитрий Соснин.