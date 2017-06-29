Переделал пистолет – получил 4 года лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей

Оленегорским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении неоднократно судимого жителя города Оленегорска Руслана А-ва, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ, а именно в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

В судебном заседании установлено, что в период времени с 1 января до 28 марта 2017 года А-ев, находясь по месту жительства в Оленегорске, умышленно, не имея соответствующего разрешения, незаконно внёс конструктивные изменения в сигнальный пистолет МР-371, тем самым изготовив гладкоствольное огнестрельное оружие. Указанный пистолет А-ев, не имея на то соответствующего разрешения, хранил по месту своего жительства вплоть до 28 марта 2017 года, т.е. до его обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Суд посчитал представленные стороной государственного обвинения доказательства достаточными и полностью подтверждающими вину А-ва в совершении преступлений. Ему назначено наказание с учетом полного признания вины в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и осужденный имеет право его обжаловать в установленном законом порядке.