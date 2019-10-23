Передвижная детская библиотека добралась до ребятишек в Туманном

21 октября передвижная детская библиотека посетила удаленный посёлок городского типа Туманный. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой привезли с собой интересные книги, журналы и мероприятия, подготовленные для обучающихся поселковой школы.

Библиотекари отдела искусства и творчества провели для младших школьников театрализованное чтение книг. Дети посмотрели миниатюры по мотивам сказок «Колобок», «Гуси-лебеди», «Домовёнок Кузя». Вместе с кукольными персонажами ребята читали, помогали героям пройти сказочные испытания, выполняли задания, отвечали на вопросы викторины.

Сотрудник отдела информационной и справочно-библиографической работы провел познавательное мероприятие «Наука – это здорово!». В правильности данного утверждения убедились школьники 5-9-х классов. Ребята опытным путём проверили работу тактильных рецепторов, увидели, как человек осознаёт себя в пространстве, то есть, как действует проприоцепция или «шестое чувство».

В ходе интерактивной познавательной игры-викторины, посвященной естественным наукам и истории некоторых изобретений и открытий, мальчики и девочки узнали ответы на непростые вопросы. Среди них: какой российский математик решил одну из семи задач тысячелетия; ватман, мартеновская печь, кубик Рубика, дизельный двигатель - что общего между данными изобретениями; кто он - ученый, открывший важнейший закон естествознания и многие другие. Игра прошла весело и динамично. Школьники горячо обсуждали вопросы, находили ответы и радовались верным решениям.