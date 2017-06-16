Передвижная детская библиотека едет к ребятам в нп.Высокий

19 июня передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывает в гостях у ребят из нп. Высокий, посещающих летний оздоровительный лагерь средней общеобразовательной школы № 13.

На занятии «Вот ты какой, северный олень?» ребята откроют для себя много интересного про самого главного зверя Кольского полуострова – северного оленя. Они узнают, чем олени питаются, как их пасут, а также разгадают загадки про животных тундры.

На мероприятии «Смех-лучшее лекарство» мурманские библиотекари побеседуют с ребятами о том, что такое улыбка, смех, как они влияют на здоровье человека. Юные северяне поделятся своими секретами «как поднять настроение другу», поиграют в игры и разгадают весёлые загадки.