Передвижная детская библиотека едет в посёлок Высокий

14 июня передвижная детская библиотека приедет в летний оздоровительный лагерь посёлка Высокий. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут игровую программу.

Познавательно-игровое мероприятие «Я купался в белом море» посвящено творчеству детского писателя и поэта Олега Бундура. Ребята совершат литературное путешествие на побережье Белого моря, познакомятся с весёлыми стихотворениями о тундре и животных, о растениях и погоде, о Белом море и морских обитателях, о приключениях на рыбалке и диких лошадках. Также юные северяне узнают о трудовых буднях отдалённых поморских поселений, в которые можно попасть лишь на вертолёте или вездеходе. Чтение задорных стихов Олега Бундура будет чередоваться игровыми конкурсами, разгадыванием загадок и шуточных ребусов.

На «Ярмарку друзей» приглашаются все желающие, но есть одно условие – войти на ярмарку и принять участие в конкурсах могут лишь друзья. Ребятам предстоит отгадать героев из мультфильмов, принять участие в танцевальном конкурсе, проверить себя на скорость в эстафете, разгадать шифровку и пройти непростое испытание с воздушными шарами.

В конце игровой программы дети посмотрят мультфильм о дружбе.