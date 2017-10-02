Мурманская область. Арктика02.10.17 07:25
Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в гости к маленьким северянам
4 октября передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетит воспитанников детского сада № 82 с игровой программой «С днём рождения, Мурманск!».
Маленькие северяне совершат путешествие по Мурманской области и вспомнят, чем необычны города и поселки Кольского Севера. Ребят ждут веселые игры и конкурсы, танцы, соревнования и интересные детские книжки. Завершит праздник салют из мыльных пузырей.
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