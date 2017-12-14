Мурманская область. Арктика14.12.17 07:30
Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала у ребят в п.Корзуново
Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала у ребят средней общеобразовательной школы № 7 имени Ю.А. Гагарина п.Корзуново.
Сотрудники библиотеки провели для учащихся школы мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. Они старались донести до учеников простую истину: какой огромный вред здоровью наносит употребление алкогольных напитков, курение, наркомания. Борьба с этим злом должна начинаться в семье, именно здесь формируется здоровый образ жизни, который является надежным заслоном от опасных пристрастий.
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ира
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