Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала у ребят в п.Корзуново

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала у ребят средней общеобразовательной школы № 7 имени Ю.А. Гагарина п.Корзуново.

Сотрудники библиотеки провели для учащихся школы мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. Они старались донести до учеников простую истину: какой огромный вред здоровью наносит употребление алкогольных напитков, курение, наркомания. Борьба с этим злом должна начинаться в семье, именно здесь формируется здоровый образ жизни, который является надежным заслоном от опасных пристрастий.