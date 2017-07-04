Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у ребят из Снежногорска

На площади у снежногорского Дворца культуры «Современник» сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели праздничную программу для воспитанников дежурного детского сада № 8 «Якорёк» и ребят из летнего оздоровительного лагеря.

Дети, разбившись на две команды, приняли участие в играх, эстафетах и викторинах. Дошколята назвали свою команду «Молния», а ребята из лагеря придумали для команды название «Улитки». Первым заданием для команд стал «Музыкальный батл» - кто кого перетанцует, затем игра «Угадай, кто ты?», а перед игрой «Пингвины» для всех была проведена веселая зарядка-разминка. В игре «Лимбо» ребята проверили свою гибкость, а также отгадали всех сказочных героев.

Особый интерес у ребят вызвало задание собирание картинок из кубиков на скорость по сказкам «Колобок» и «По щучьему велению». Обе команды успешно справились с испытанием. В заключение встречи юные художники нарисовали на асфальте летние картинки: солнце, цветы, радугу, бабочек и своих друзей.