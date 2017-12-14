Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у юных кировчан

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у юных читателей школы №2 микрорайона Кукисвумчор в Кировске.

Сказочные герои, приехавшие на библиомобиле, предложили ребятам пройти несколько испытаний: отгадать загадки о той технике, что находится внутри передвижной библиотеки, станцевать танец, определить, кто из сказочных героев прислал телеграммы, а также прокатиться на метле Бабы-яги. Учителя тоже отгадывали загадки и катались на метлах наперегонки. Все желающие смогли побывать внутри необычной машины и полистать необыкновенные книги.