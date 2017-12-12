Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в Оленегорске-2

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у юных северян дошкольного образовательного учреждения № 154 Оленегорска-2.

Специалисты библиотеки провели для детей два увлекательных мероприятия - « В гостях у зайчика» и «Здравствуй, сказка».

Вместе с необыкновенными книгами на занятии «В гостях у зайчика» ребята побывали в зимнем лесу, нашли зайку, погладили его по шерстке, поучаствовали в творческой игре «Собери животное», сделали заячью зарядку и услышали голос зайчика. В конце занятия ребят ждал сюрприз: каждый ребенок постучал по книжке–кубику, из которой выскочил зайчик.

На занятии «Здравствуй, сказка» ребята открыли волшебные ворота и попали на сказочную полянку, где их ждали герои известных русских сказок с веселыми заданиями. Дети отгадали загадки, сделали веселую зарядку «Репка», поиграли в игры на развитие памяти и внимания «Кто лишний?», «Теремок» и «Репка», а также узнали, кто живет в волшебном сундучке, выполнили творческое задание и посмотрели мультфильм.