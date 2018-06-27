Передвижная детская библиотека не даёт скучать ребятам

26 июня передвижная детская библиотека посетила оздоровительный летний лагерь общеобразовательной школы посёлка Мурмаши. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели игровую развлекательную программу «Славься, Мурманская область!», посвящённую 80-летию образования региона.

Ребята из оздоровительного лагеря вместе с библиотекарями отправились в виртуальное путешествие по городам Мурманской области. По пути следования делали остановки в крупных населённых пунктах и вспоминали, чем они знамениты. Дети выполняли различные занимательные задания, принимали участие в подвижных играх «Рыбак и рыбка», «Саамская игра пятнашки», «Снежки», «Оленья упряжка», «Перетягивание каната» и весёлых танцах. Две команды дружно перетанцовывали друг друга под матросский танец «Яблочко».

А 25 июня передвижная детская библиотека посетила Центральную детскую библиотеку Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Полярные Зори». Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки организовали для школьников среднего возраста игровую программу «Отпуск на «отлично».

На мероприятии «Лето – праздник каждый день» дети узнали, что такое праздник, его отличительные особенности. При помощи красочной презентации и увлекательной беседы школьники совершили виртуальное путешествие по странам и получили представление об их необычных праздниках, таких как День летнего солнцестояния, старинный индуистский праздник Холи, также известный как «Фестиваль красок», Всемирный День Ветра и многих других. Изучая особенности и традиции знаменательных дат, дети приняли активное участие в играх, пели песни, водили хороводы, отгадывали загадки.

Для того чтобы не омрачить чудесные дни отдыха, школьники совершили «Весёлое путешествие по стране Безопасность». Они изучили правила поведения дома и на улице. Но самым увлекательным было виртуальное лесное путешествие. Ребята познакомились с интересными природоохранными легендами, посмотрели обучающие мультфильмы о безопасном поведении на воде и в туристическом походе.