Передвижная детская библиотека побывает в «Гандвиге»

21 июля передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в детский оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг».

Для младших школьников мурманские библиотекари приготовили игровое медиапутешествие с героями русских сказок «Однажды в сказочной стране». Юных читателей ждет знакомство с видами и жанрами сказок, ребята вспомнят любимых сказочных героев и примут участие в викторине.

Подростки на патриотическом турнире «Флот. История. Россия» проверят свои знания по истории военно-морского флота России, а также познакомятся с первым русским боевым кораблем мирового уровня, узнают о героических подвигах подводников и летчиков морской авиации, о буднях матросов на кораблях Российского Императорского флота, о славных морских победах и о морских суевериях.