Передвижная детская библиотека побывает в гостях у читателей Мончегорска

23 сентября Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примет участие в праздновании Дня города в Мончегорске.

Мурманские библиотекари подготовили для юных мончегорцев увлекательное виртуальное путешествие по городам Мурманской области. Начнётся путешествие со столицы Заполярья, а завершится в городе Мончегорске. Во время путешествие участники праздника вспомнят, чем необычны города Кольского Севера, примут участие в веселых играх, конкурсах, соревнованиях на гибкость и ловкость, а также почитают детские книги передвижной библиотеки.