Передвижная детская библиотека побывает в нп.Высокий

13 июня передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в нп.Высокий.

Мурманские библиотекари в рамках Года экологии в России проведут для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при средней общеобразовательной школе № 13, познавательно-развлекательное мероприятие «Мы дети земной колыбели». Юные жители посёлка проверят свои знания в викторине «Эти удивительные животные», поучаствуют в конкурсе «Юные экологи», познакомятся с медиа-презентацией, примут участие в подвижных играх.

Также в рамках выезда для школьников состоится литературно-игровой час «Дом поэзии Маршака», посвященный Году С.Я. Маршака.