Передвижная детская библиотека побывала в детском оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг»

Передвижная детская библиотека областной детско-юношеской библиотеки побывала в Мурманском областном загородном стационарном детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Гандвиг».

Для детей, отдыхающих в оздоровительном центре, мурманские библиотекари провели занятие с элементами тренинга «Наш дружный класс». Ребята обсудили, что такое дружба, какими качествами должен обладать и как поступать настоящий друг, вспомнили сказочных друзей и пословицы о дружбе.

Мероприятие «Царица-водица всем пригодится» было посвящено Году экологии в России. Воспитанникам детского центра библиотекари рассказали о бережном отношении к воде.

Следующий выезд в «Гандвиг» состоится 26 июня.