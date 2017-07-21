Передвижная детская библиотека побывала в гостях у полярнозоринских школьников

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки совершила путешествие в Полярные Зори, чтобы встретиться с ребятами из летних оздоровительных лагерей при школах города. В Центральной детской библиотеке, где проходила встреча, полярнозоринские школьники и с животным миром познакомились, и в Царстве шоколада побывали.

Немало новых интересных фактов из жизни животных нашего края открыли для себя учащиеся 3-4 классов на познавательно-игровом мероприятии «Ребятам о зверятах». Дети узнали, почему зайцы не делают себе норы, а зайчихи покидают своих зайчат сразу после рождения, почему медведю к зиме надо накопить много жира, а волки чистят зубы после еды, какие звери обитают на Кольском полуострове, чем они питаются, как выращивают свое потомство и на кого охотятся.

Школьники отгадывали ребусы и загадки о северных животных, отвечали на вопросы викторины «Лакомство для лесного друга», смотрели видеосюжеты о животных, а также изучали удивительные книги о животном мире нашего края, выполненные участниками Международного конкурса детской рукописной книги.

Во время мероприятия «Жили – были рыбы, птицы, звери» ребята с интересом погрузились в мир необычных и загадочных существ, обитающих на нашей планете, о которых на самом деле знали очень мало. Мальчишки и девчонки стали участниками увлекательной игры и узнали, снятся ли животным сны, кто слышит и видит ногами, у кого три сердца, прячет ли страус голову в песок, если его напугать, меняет ли ёж свои иголки. А еще маленькие читатели рисовали животных с закрытыми глазами, угадывали персонажей в игре «Кто я?» и с удовольствием изображали их при помощи пантомимы.

Ребята 1-2 классов побывали в настоящем Царстве шоколада. На виртуальной экскурсии они познакомились с историей возникновения шоколада, с шоколадными скульптурами, попавшими в Книгу рекордов Гиннесса. Дети увидели одежду, головные уборы, сувениры, картины из шоколада, а также узнали интересные факты об этом всеми любимом лакомстве и его пользе. Ребята приняли участие в «шоколадной» викторине, придумали слова, которые можно составить из слова «шоколад», поиграли в игру «Марс или Сникерс». Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Сладкая сказка».