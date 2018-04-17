13 апреля передвижная детская библиотека побывала в Оленегорске-2 в МБДОУ №154. Для детей, находящихся в детском саду, сотрудники отдела библиотечного обслуживания дошкольников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели познавательный праздник «Большое космическое путешествие».

Воспитанники детского сада узнали, что в библиотеке произошло необыкновенное событие – из книжек исчезли сказочные герои! Но из послания инопланетянина ребята выяснили, на каких планетах находятся герои книг и отправились в удивительное путешествие по планетам Солнечной системы. Чтобы спасти сказочных героев они отгадывали космические загадки, выполняли тренировку для космонавтов, танцевали с Незнайкой зажигательный танец «Буги – вуги», играли в «Доскажи словечко» и конечно же вернули всех сказочных героев в их сказки!