Передвижная детская библиотека побывала в Туманном

Сотрудники центра правовой и социальной информации Мурманской областной детско-юношеской библиотеки вместе с учениками школы пос. Туманный совершили увлекательное путешествие в историю праздников России. Участники мероприятия узнали, что означает слово «праздник», что дни летнего и зимнего солнцестояния были крупными событиями для жителей Древней Руси, вспомнили о весенних праздниках русского народа, традициях на Святки и Масленицу.

В ходе беседы о современных праздниках школьники открыли для себя новые факты о Дне кинологических подразделений МВД России и кинологах, поговорили про Всемирные праздники - День защиты животных и День ветра. Ребята с удовольствием приняли участие в играх «Бабушкин сундук», «Слон и мышь», ответили на вопросы викторин «Вестники весны» и «На страже порядка».

Увлекательное времяпрепровождение и хорошее настроение стали приятными подарками для всех участников мероприятия.