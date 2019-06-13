Передвижная детская библиотека приехала в загородный стационарный детский оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг»

10 июня состоялся выезд передвижной детской библиотеки в Мурманский областной загородный стационарный детский оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг». Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой провели для ребят мероприятия, посвященные двум праздникам – Дню России и Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

На мероприятии «Россия: люди и время» ребята старших отрядов познакомились с историей Дня России – почему он празднуется именно 12 июня, когда его стали отмечать на государственном уровне, какие традиции празднования существуют. Организаторы рассказали детям о выдающихся россиянах, получивших государственную премию – физике Жоресе Алферове, программисте Евгении Касперском, писателе Валерии Воскобойникове. Школьники с интересом узнали о Григории Перельмане, который решил одну из математических Задач Тысячелетия и доказал гипотезу Пуанкаре, и о людях, выполняющих свой гражданский долг, – как Сергей Сотников, начальник аэропорта Ижма, который поддерживал в рабочем состоянии закрытую взлётно-посадочную полосу и этим помог спасти 81 жизнь во время аварийной посадки самолета. «Необязательно быть выдающимся физиком или литератором, чтобы принести пользу своей стране. Можно, например, быть волонтером, или даже проявить собственную инициативу, по мере своих сил очищать природу от мусора – как челябинский супергерой Чистомэн», – поделилась с участниками Юлия Леушина, ведущий библиотекарь Центра знаний отдела обслуживания учащихся 5-11-х классов и молодежи и один из организаторов мероприятия, – «Молодой человек проводит экологические акции, призывая всех присоединиться к себе. Именно такие люди нужны современной России – и возможно, многие из ребят захотят последовать этим примерам».

Ребята помладше приняли участие в викторине «Интерактивная ромашка. Всероссийский день семьи, любви и верности». В ходе игры мальчики и девочки узнали об истории праздника, его символике, семейных традициях России. В завершение викторины дети посмотрели мультфильм от студии ВГИК режиссера Надежды Михайловой о неразлучных супругах, князе Петре и княгине Февронии.