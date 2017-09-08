Передвижная детская библиотека примет участие в празднике города Оленегорска

В Оленегорске 9 сентября в 14.00 в сквере «Надежда» (между улицами Парковая и Строительная) передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примет участие в празднике, посвящённом Дню города.

Для маленьких гостей состоится познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети». Вместе с ведущими и веселым клоуном Капитошкой ребята отправятся в увлекательное путешествие по городам Мурманской области.

Мальчишки и девчонки оценят технические возможности передвижной детской библиотеки, примут участие в веселых играх и конкурсах, а также смогут блеснуть своими знаниями, отгадывая загадки о северном крае.

Особым подарком для юных оленегорцев станет праздничный салют из мыльных пузырей.