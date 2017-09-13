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Мурманская область. Арктика13.09.17 07:39

Передвижная детская библиотека приняла участие в праздновании Дня города в Оленегорске

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приняла участие в праздновании Дня города в Оленегорске.

Маленькие гости вместе с веселыми клоунами Пончиком и Капитошкой отправились в увлекательное путешествие по городам Мурманской области. Точкой отправления стал Мурманский областной краеведческий музей, где ребята вспомнили животных, обитающих на Кольском полуострове.

Мальчишки и девчонки также побывали в гостях у отважных моряков из Североморска, встретились с учёными наукограда в Апатитах, попробовали себя в зимних видах спорта в Кировске, а также ловили оленей и куропаток в селе Ловозеро. Завершилось путешествие в Оленегорске. Дети с удовольствием приняли участие в веселых играх и конкурсах, показали быстроту и ловкость в эстафетах, смогли блеснуть своими знаниями, отгадывая загадки о северном крае.

В завершение праздничной программы юных оленегорцев порадовал праздничный салют из мыльных пузырей.

 

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