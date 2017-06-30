Передвижная детская библиотека привезет летний праздник для юных снежногорцев

3 июля передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывает в гостях у ребят из Снежногорска.

На площади перед зданием Городского Дворца культуры «Современник» специалисты библиотеки представят праздничную программу, посвященную открытию 2-й смены детского оздоровительного лагеря. Дети встретятся с забавными клоунами Клепой и Кнопочкой, которые не дадут скучать всем участникам. Вместе с ведущими ребята будут танцевать и веселиться, а также поучаствуют в интеллектуальных викторинах, разгадают загадки, посоревнуются в эстафетах на гибкость и ловкость. Клоуны проведут забавные конкурсы, среди которых будет и забег пингвинов, и догонялки сороконожек, и другие интересные игры.

Гости и участники праздника смогут по достоинству оценить все технические возможности библиобуса, а также познакомиться с книгами, которые передвижная детская библиотека привезет с собой.

В завершении праздника ребят ожидает сюрприз из мыльных пузырей.