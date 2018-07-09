Передвижная детская библиотека привезла в оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг» сказку

6 июля передвижная детская библиотека побывала в гостях у детей, посещающих детский оздоровительный лагерь Гандвиг. Для отдыхающих юных северян сотрудники библиотеки провели занятие с викториной «Знаешь ли ты сказки».

Дети узнали, что такое сказки, как они назывались в стародавние времена и как раньше называли сказочников, ответили на вопросы из русских народных сказок, угадали портреты сказочных героев и названия сказок, приняли участие в литературно-числовой викторине, вспомнили сказочных друзей и волшебные сказочные предметы.

Для ребят из старших отрядов провели игру «Знание – сила» в формате телевизионной передачи «Своя игра». Они разделились на 3 команды, придумали названия для каждой - таким образом, в игре участвовали «Креветочки», «Медведи» и «Барабашки». На игровом поле было 5 категорий вопросов стоимостью от 10 до 50 баллов. Участники команд по очереди выбирали категорию и стоимость вопроса. Кто-то рисковал и брал исключительно сложные вопросы за 50 баллов, а кто-то хотел гарантировано ответить – и выбирал более легкие, за 10 баллов. Но так или иначе все ребята узнали немало интересных фактов из истории науки, о различных изобретениях, об экспериментах, а также об эпохе Великих географических открытий.