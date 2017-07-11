Передвижная детская библиотека привезла в Полярный детский праздник

Вчера передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у юных полярнинцев.

На площади у общеобразовательной школы № 1 имени М.А. Погодина в городе Полярном мурманские библиотекари провели праздничную программу для ребят из летнего оздоровительного лагеря.

Школьники разбились на две команды и приняли участие в играх, эстафетах и викторинах. Ребята соревновались в танцевальном батле, разгадывали загадки, собирали из гигантских кубиков картинки из сказок «Колобок» и «По щучьему велению», участвовали в конкурсах на гибкость и ловкость.

В завершение праздника мальчишки и девчонки с удовольствием рисовали мелками лето, цветы, послания солнышку и голубому небу.