Мурманская область. Арктика13.06.17 09:53
Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Кольскому полуострову
14 июня Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывает в гостях у ребят из средней общеобразовательной школы № 7 имени Ю.А. Гагарина поселка Корзуново Печенгского района.
Мурманские библиотекари привезут школьникам, посещающим летний оздоровительный лагерь при школе, игровое мероприятие под названием «Каникулы на островах». Ребята смогут поучаствовать в веселых конкурсах, эстафетах, отгадать загадки и ребусы.
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