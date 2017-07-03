Мурманская область. Арктика03.07.17 08:30
Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области
5 июля передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывает в гостях у ребят из п. Мурмаши, посещающих летние оздоровительные лагеря средней образовательной школы №3 и санатория «Лапландия» (п. Мурмаши, ул. Энергетиков,19, санаторий «Лапландия», ул. Полярная, 2).
Сотрудники библиотеки подготовили для детей настоящий праздник. Ребята встретятся с веселыми гавайцами, в роли которых выступят библиотекари. Все вместе они отправятся в необычное, увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждут веселые конкурсы, эстафеты, загадки и, конечно же, гавайские танцы.
Комментарии
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