Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области

5 июля передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывает в гостях у ребят из п. Мурмаши, посещающих летние оздоровительные лагеря средней образовательной школы №3 и санатория «Лапландия» (п. Мурмаши, ул. Энергетиков,19, санаторий «Лапландия», ул. Полярная, 2).

Сотрудники библиотеки подготовили для детей настоящий праздник. Ребята встретятся с веселыми гавайцами, в роли которых выступят библиотекари. Все вместе они отправятся в необычное, увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждут веселые конкурсы, эстафеты, загадки и, конечно же, гавайские танцы.