Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в дошкольном образовательном учреждении № 154 г . Оленегорска-2.

Для детей, находящихся в детском саду, сотрудники библиотеки провели увлекательные мероприятия: «Сказочное зимовье» и «В гостях у волка». На занятии «Сказочное зимовье» ребята старшего возраста попали в сказочный зимний лес, где их ждали герои зимних русских сказок с веселыми заданиями. Детки с удовольствием искали волшебные снежинки, собирали снежки для Снегурочки, помогали волку наловить рыбки, играли в игру с Емелей на внимание «Что бывает белым?». Дети узнали, что лиса в сказках может быть не только хитрой обманщицей, но и доброй помощницей. Юные мурманчане из младших групп с помощью необыкновенных книг отправились в гости к волку. В заключение мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Мороз Иванович».