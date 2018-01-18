Передвижная детская библиотека продолжает путешествовать по Мурманской области

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в посёлке Килп-Явр.

Школьники приняли участие в викторине в формате телевизионной передачи «Своя игра» по жизни и творчеству А.С. Пушкина. Разделившись на две команды, участники обсуждали варианты ответов на вопросы и старались заработать очки для своей команды. Вопросы были предложены от самых простых до сложных, а также каверзные, ответы на которые вызвали у ребят удивление и смех. В ходе игры дети вспомнили, какое прозвище было у Александра Пушкина в лицее и ответили на много других интересных вопросов.