Мурманская область. Арктика18.01.18 07:05
Передвижная детская библиотека продолжает путешествовать по Мурманской области
Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в посёлке Килп-Явр.
Школьники приняли участие в викторине в формате телевизионной передачи «Своя игра» по жизни и творчеству А.С. Пушкина. Разделившись на две команды, участники обсуждали варианты ответов на вопросы и старались заработать очки для своей команды. Вопросы были предложены от самых простых до сложных, а также каверзные, ответы на которые вызвали у ребят удивление и смех. В ходе игры дети вспомнили, какое прозвище было у Александра Пушкина в лицее и ответили на много других интересных вопросов.
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Последние комментарии
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Илья
17.01.18 22:23
Согласен со Светланой. Примерно такая же система и в США (для Аляски). А вот с Валерией не согласен. Потому-то мы и голосуем за "незаменимого", что помним, как сидели на бобах при его конкурентах - чт
Валерия
17.01.18 22:11
Светлана, что про Норвегию вспоминать! Пока будем голосовать за любимых и незаменимых, то останемся сидеть на бобах.
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