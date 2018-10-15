Передвижная детская библиотека везёт ребятам из Высокого знания и радость

15 октября передвижная детская библиотека совершит путешествие в среднюю общеобразовательную школу № 13 населенного пункта Высокий. Библиотечный десант привезет школьникам 10 мероприятий, охватывающих самые разные темы.

На встречах с учащимися школы сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки будут вести разговор о лучших произведениях детской литературы, о жизни и творчестве таких писателей, как Э. Успенский и В. Осеева. Часть из заявленных мероприятий будет направлена на воспитание любви к родному краю, чувства гордости и уважения к Родине, формирование активной жизненной позиции, толерантности, о доброте и нравственности.

Формы работы библиотекари будут использовать самые разные: от литературных часов и познавательных игр до часов истории и уроков доброты.