Мурманская область. Арктика20.10.17 15:25
Передвижная детская библиотека вновь отправляется в путешествие
23 октября в 9.00 передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в среднюю общеобразовательную школу №13 н. п. Высокий (н. п. Высокий, ул. Сыромятникова, 13).
Школьники узнают информацию по истории и экологии нашего края. Со старшеклассниками библиотекари поговорят о вредной привычке - сквернословии. Учащиеся младших классов совершат увлекательное путешествие в загадочный мир Шерлока Холмса, а выпускники получат ценные советы, которые помогут им в выборе будущей профессии.
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