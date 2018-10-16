Передвижная выставка «Арктика – история освоения, природа, перспективы развития» открывается в Полярном

17 октября в Городском историко-краеведческом музее города Полярный начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Арктика – история освоения, природа, перспективы развития».

Выставка познакомит посетителей с Арктикой – одним из самых труднодоступных и загадочных регионов нашей планеты. На 8 планшетах представлена информация о природе Арктике – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. Посетители смогут узнать о длинном и трудном пути освоения Арктики, который прошло человечество. Гости музея смогут оценить вклад России, традиционного лидера в арктических широтах, в изучение этого региона. Отдельное внимание выставка уделяет положению Арктике на рубеже XX-XXI веков и дальнейшим перспективам развития Севера.

На выставке будут представлены редкие фотографии и плакаты из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Выставка работает до 6 ноября.