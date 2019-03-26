Передвижная выставка «Арктика: от легенд до научных знаний» побывала в Заполярном

Областная передвижная выставка «Арктика: от легенд до научных знаний» с большим интересом была встречена жителями Заполярного. В библиотеке собрались краеведы, члены клуба «Землячка», школьники, библиотекари.

Арктика давно привлекает внимание исследователей. Аудитория познакомилась с фондом редких книг конца XIX – начала XX вв., с изданиями Главсевморпути 30-40-х гг., с современными книгами издательства полярной литературы «Paylsen», с электронной библиотекой «Кольский Север» и её коллекцией «История освоения Арктики». Участники с большим интересом изучали старинные карты путешествий, фотографии Арктики и приполярного животного мира, книги из коллекции полярника Арефа Минеева, переданные в дар Мурманской областной научной библиотеке. Молодые люди ознакомились с проектами по освоению Арктики в XX веке, предложенные советскими инженерами, изобретателями и писателями.