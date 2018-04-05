Передвижная выставка «Книги. Время. Люди» из фонда Мурманской областной научной библиотеки открылась в Зверосовхозе

В Зверосовхозской сельской библиотеке вниманию жителей была представлена передвижная выставка «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области». Выставка посвящена 80-летию Мурманской области и 80-летию со дня образования Мурманской областной научной библиотеки.

Специалисты областной научной библиотеки рассказали участникам мероприятия об экспедициях, работавших на Мурмане в XVIII - начале XX вв., ученых и писателях, участвовавших в изучении и «литературном» освоении края - И.И. Лепехине, Н.Я. Озерецковском, С.В. Максимове, Н.М. Книповиче, Л.Л. Брейтфусе, привели интересные факты из истории Колы.

Большой интерес вызвали старая орфография и буквы, изъятые их русского алфавита после 1918 года (еры, яти и десятеричные), которые они увидели в редких книгах.

Все присутствующие активно интересовались разделом выставки, посвященной освоению Арктики. Учащиеся и педагоги поселковой средней школы тщательно рассматривали прекрасно изданный альбом «Русская Арктика: столетие в фотографиях». Также большой интерес вызвали красочные детские книги издательства «Paulsen», такие, как Б. Оусланд «Нансен. Через Гренландию» и «На Север! Нансен идёт к полюсу», О. Корнеева «Первый на полюсе: подвиг Водопьянова» и другие.