Передвижная выставка «Книги. Время. Люди» побывала в Кировске

26 апреля в Кировской центральной городской библиотеке имени А.М. Горького вниманию жителей города была представлена передвижная выставка «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области». Передвижная выставка посвящена празднованию 80-летнего юбилея Мурманской области и 80-летию со дня образования Мурманской областной научной библиотеки.

Вниманию кировчан были представлены редкие издания из фонда Мурманской областной научной библиотеки, посвященные Кольскому Северу. Библиотекари рассказали об истории бытования уникальных книг, о непростом пути, который проделали раритеты, прежде чем попасть в фонды «научки». Особенно заинтересовала жителей Кировска книга «Экспедиция для научно-промысловых исследований у берегов Мурмана» (1906 г.), подаренная академиком А. Е. Ферсманом Хибинской горной станции Академии наук СССР в начале 30-х годов XX века.

Участники мероприятия познакомились с изданиями Главсевморпути, личной библиотекой полярного исследователя Арефа Ивановича Минеева, новыми изданиями по освоению Северного морского пути и роли Мурмана в освоении Арктики.

Жителям г. Кировска были представлены издания начала XX века об изучении и освоении Кольского Севера и Арктики, размещенные в электронной библиотеке «Кольский Север» - цифровом информационном ресурсе Мурманской областной научной библиотеки. Особый интерес слушателей вызвал рассказ о цифровой версии книги Владимира Семенковича "Север России в военно-морском и коммерческом отношениях". Книга вышла в 1894 году, но целый ряд ее положений о Русском Севере не утратил актуальности и сегодня. На выставке читатели также смогли познакомиться и с изданием 2016 года, вышедшим к 100-летию города-героя Мурманска.